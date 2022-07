Forza Italia esplode, dopo Maria Stella Gelmini? Ecco chi può lasciare

20 luglio 2022 a

a

a

Caos in Forza Italia. L'uscita di Maria Stella Gelmini dal partito, dopo la decisione degli azzurri di non votare la fiducia alla risoluzione Casini al Senato, ha segnato profondamente la compagine del Cav. Adesso non si esclude che altri possano decidere di seguirla. "Questa Forza Italia non è il movimento politico in cui ho militato per quasi venticinque anni - ha fatto sapere la ministra per gli Affari regionali in una nota - non posso restare un minuto di più in questo partito". Poi ha aggiunto: "Forza Italia ha definitivamente voltato le spalle agli italiani, alle famiglie, alle imprese, ai ceti produttivi e alla sua storia, e ha ceduto lo scettro a Matteo Salvini".

"Avete voltato le spalle, lascio Forza Italia": la bomba della Gelmini, tutti i motivi dell'addio

A parlare in dissenso dal suo gruppo anche Andrea Cangini. Il senatore di Forza Italia, durante la sua dichiarazione di voto, ha detto: "La demagogia si è mangiata la politica non solo a causa della velleità del M5S, del Pd che pone questioni identitarie, dell'approccio alla politica di Matteo Salvini. Non parlo di Fi per questione di stile. Dopo aver votato la fiducia per 55 volte al governo Draghi e sentito quello che ha detto oggi non v'è un fatto politico che cambi il mio voto. Voterò la fiducia".

Marta Fascina? Lo "strano pranzo" al vertice: pare che la fidanzata del Cav...

Sempre al Senato ci sarebbe stata una discussione parecchio accesa tra la Gelmini e Licia Ronzulli. "State facendo cadere il governo per seguire la linea della Ronzulli", avrebbe detto la ministra poco dopo le dichiarazioni del premier Mario Draghi.