L'Aria che tira, Gelmini contro Bonelli: "Difficoltà de che?"

"Purtroppo oggi la logica che sovraintende tutto il pianeta è una logica feroce di riarmo, che non porta da nessuna parte": Angelo Bonelli, portavcice dei Verdi, lo ha detto nello studio di Francesco Magnani a L'Aria che tira su La7, parlando della conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina che si è tenuta oggi a Roma. "Parlare di ricostruzione nel momento in cui c'è una guerra in corso... Chi pagherà tutto ciò? - ha proseguito Bonelli -. Nulla sarà gratis, sarà tutto a prestito, si prospetterà un futuro per l'Ucraina che dovrà vendere il vendibile per potersi salvare. E allora qui ci vorrebbe un po' di onestà intellettuale, dire 'chi pagherà tutto questo'?".

A un certo punto, poi, Bonelli ha cambiato argomento tirando in causa l'altra ospite del talk: "Senatrice Gelmini, Nordio non può cambiare atti della Corte penale, non può dire 'io li fermo perché sono scritti male'". Il riferimento è al caso Almasri, il generale libico arrestato in Italia e poi rimpatriato. "Io penso che un magistrato come Nordio sia in grado di valutare gli atti meglio di chi non lo è", ha replicato Maria Stella Gelmini di Noi Moderati.