Roberto Calderoli: "Mi aspetto un colpo di coda di un satanasso", la frase gelida sulla crisi

Roberto Calderoli non usa giri di parole e di fatto è un profondo conoscitore della macchina parlamentare. Il vicepresidente del Senato è stato in prima linea per quanto riguarda la mozione del centrodestra di governo in cui veniva chiesto di fatto un Draghi bis ma senza i Cinque Stelle in maggioranza. Una risoluzione che ha di fatto cerato non pochi mugugni nel centrodestra con il definitivo strappo di Maria Stella Gelmini che ha lasciato Forza Italia.

Il ministro di fatto ha lasciato per il rifiuto da parte del suo partito di votare l'altra risoluzione, quella di Casini, che avrebbe di fatto salvato il premier. E Calderoli, già dal pomeriggio aveva detto: "La ciambella l’abbiamo fatta. Adesso dobbiamo vedere solo se la ciambella viene con il buco o senza. A me le ciambelle piacciono in ogni caso". Un riferimento alla risoluzione presentata al Senato da parte del centrodestra di governo.

Ma è in serata, dopo il voto a palazzo Madama che arrivano parole abbastanza strane sempre dal vicepresidente del Senato. Intervistato da Sky Tg24, Calderoli ha affermato: "Mi aspetto anche sorprese con colpo di coda di qualche satanasso, stanno gia dicendo che Draghi ha preso la fiducia...". E a chi gli faceva notarche Draghi si sarebbe recato al Quirinale (cosa poi smentita) lo stesso Calderoli ha risposto gelido: "Ormai ci vive al Colle...". Infine una battuta sibillina: "Ne ho viste tante in questi anni...".