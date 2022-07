Marta Fascina, schiaffo alla Gelmini: "Cosa dice di lei Silvio Berlusconi"

21 luglio 2022 a

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, "sta bene". È soddisfatto di questa situazione? "Assolutamente, è in forma". Così la deputata di Forza Italia e compagna del Cavaliere, Marta Fascina, intercettata dai cronisti fuori da Montecitorio, ha risposto a qualche domanda. Berlusconi è dispiaciuto per Mariastella Gelmini? "No, assolutamente", ha ribattuto tranchant.

Marta Fascina si è presentata oggi 21 luglio alla Camera per le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi. La compagna di Silvio Berlusconi, in tailleur giacca e pantalone azzurri e capelli raccolti, è accompagnata dal capogruppo di Forza Italia, Paolo Barelli.

Mariastella Gelmini, che ha lasciato Forza Italia dopo 25 anni di militanza, spiega a SkyTg24 che "questa scelta di far cadere il governo io non riesco ad ascriverla al presidente Berlusconi. Se avesse potuto gestire in prima persona in Parlamento questa crisi, l'esito sarebbe stato profondamente diverso. Purtroppo coloro che avevano la responsabilità di rappresentare a Berlusconi il contesto della crisi hanno avanzato delle riflessioni dettate da questioni personali e politiche e il risultato è quello che abbiamo visto ieri". E ancora, aggiunge il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie: "Non ho parlato con Berlusconi, nutro nei suoi confronti stima e affetto, certo sono molto delusa dal fatto che non abbia impedito a FI di commettere errori così gravi, macroscopici e sotto gli occhi di tutti".