Silvio Berlusconi, faccia a faccia con Giorgia Meloni: cosa si sono detti

22 luglio 2022

Faccia a faccia Silvio Berlusconi-Giorgia Meloni. Si è tenuto a Roma un incontro tra il presidente di Forza Italia e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. Nel corso del colloquio i due leader hanno convenuto sulla necessità di lavorare, anche d’accordo con il leader della Lega Matteo Salvini, alla convocazione nei primi giorni della prossima settimana di un vertice del centrodestra, per affrontare i nodi politici dopo lo scioglimento delle camere e in vista delle elezioni politiche. Un vertice per scrivere nuovamente gli assetti di questo centrodestra che con i favori dei sondaggi si prepara ad andare alle urne.

E la campagna elettorale di fatto è già iniziata. Il Cavaliere ha già annunciato il suo programma e ha riaperto in modo chiaro il cantiere pensioni: "Nel nostro programma c’è l’aumento delle pensioni, tutte le nostre pensioni, ad almeno 1000 euro al mese per 13 mensilità — spiega il leader di Forza Italia al Tg5 —, c’è la pensione alle nostre mamme che sono le persone che hanno lavorato di più alla sera, al sabato, alla domenica, nei periodi delle ferie e che hanno diritto di avere una vecchiaia serena e dignitosa e poi c’è l’impegno a mettere a dimora, a piantare ogni anno almeno un milione di alberi su tutto il territorio Nazionale", ha affermato il Cav. Nell'incontro con la Meloni sicuramente sarà stato affrontato il tema del programma che il centrodestra presenterà agli elettori, ma soprattutto al centro del vertice ci sarà stato il nuovo assetto dei moderati in vista del voto.