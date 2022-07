Danilo Toninelli, delirio sull'addio di Draghi: "Porca put***, ma dove ca*** li ha visti?"

23 luglio 2022 a

"Secondo voi tutto quello che è accaduto in questi giorni è una gioia? Certo, è una grandissima gioia aver fatto cadere il governo Draghi che non stava facendo quello che avrebbe dovuto fare in un momento così difficile". Danilo Toninelli, esponente del M5s, rivendica la caduta del premier Draghi con una diretta su Instagram nella sua rubrica “Contro-Informazione”. "Se avesse avuto un po' intelligenza empatica e linguistica avrebbe detto ok, forse questi sono un po' incazz***, è meglio se li accarezzo e li lecco un po'". Quindi manda in onda uno spezzone del discorso di Draghi. E poi sbotta: "Ma Porca putt***", sbotta Toninelli, "ma 'ndo ca*** li ha visti gli italiani che ti chiedevano di restare?".

E non finisce qui lo show di Toninelli. Sempre sui social esprime tutta la sua emozione per il ritorno in campo di Beppe Grillo con un gesto che già in passato lo ha reso 'iconico': il pugno serrato agitato davanti al viso, come fa chi centra il colpo vincente. "Ho appena visto il video di Beppe e ho le lacrime agli occhi, finalmente questo vero, intimo, modo di essere Movimento 5 stelle. È l'unica cosa che ci serve, niente tattiche, niente strategie che anche da noi abbiamo visto. 'Giggino 'a cartelletta' faceva solo quello, e il cuore non so dove ca*** lo avesse, se a destra o a sinistra". "Viva Beppe Grillo, viva il Movimento 5 stelle, viva i due mandati che dovrebbero essere un'imposizione di legge", conclude. Fermatelo.