Di Battista, inizia la scalata al M5s? "Torno in Italia. Ma non sono pronto a tutto"

Aiuto, trona il grillino urlatore. Già, la scalata al M5s di Alessandro Di Battista sembra essere sul punto di iniziare. Il punto è che potrebbe candidarsi, poiché di mandato, Dibba, ne ha fatto solo uno. E come condizione sine qua non aveva posto l'uscita dal governo Draghi, circostanza che ora si è concretizzata. E così, dopo mesi di retroscena, smentite e indiscrezioni, ecco che il ritorno in campo di Di Battista sembra avvicinarsi.

A parlarne è il diretto interessato, con un video postato sui social in cui affronta l'argomento in modo sfaccettato, a tratti ambiguo. "In tanti mi state scrivendo di ributtarmi nella mischia", premette l'urlatore seriale. "Io non sono disposto a tutto pur di tornare in Parlamento. Nei prossimi giorni tornerò in Italia e vedrò quello che succede", spiega sornione.

E ancora, l'ex deputato aggiunge: "Io non sono disposto a prendere i soldi rinunciando a una totale indipendenza". Quindi Dibba anticipa come a suo insindacabile giudizio nei prossimi giorni si assisterà a "spettacoli imbarazzanti" con le alleanze. La lotta alla politica professionista consente di liberare i politici", ha evidenziato Di Battista. Dunque la conclusione: "Tante cose che vengono dette oggi nei prossimi giorni verranno disattese". Insomma, un Di Battista enigmatico. Ma ci sono dei dati di fatto: il primo, sta per tornare in Italia per "valutare". Il secondo, non è disposto a tutto ma... è disposto. Il terzo, più che un fatto un'ipotesi: la scalata per far fuori Giuseppe Conte sta per iniziare?