Speranza e Letta nel panico, sondaggio riservato: "A quanto arriva il centrodestra"

Tra il Nazareno e le segreterie di Articolo Uno, Sinistra italiana, Verdi e centristi gira un sondaggio riservato da incubo: "Il listone di Enrico Letta - senza alleanze con Calenda e i grillini - potrebbe conquistare tra i 19 e i 21 collegi dei 147 disponibili alla Camera. Undici su 74 al Senato. Significa che il centrodestra può ambire a conquistare l'85% dei seggi nell'uninominale. E significa anche che sommando questo bottino al 40% dei seggi della quota proporzionale - una cifra ben al di sotto delle stime degli attuali sondaggi - la coalizione sovranista potrebbe raccogliere il 56-57% del totale degli scranni in Parlamento", scrive la Repubblica.

Come si arriva a questa cifra pazzesca? Alla Camera, "se i dem si fermano a 21 collegi (e l'Svp ne conquista altri due), la destra otterrà 124 deputati nell'uninominale. Con il 40% nel proporzionale, porterà a casa almeno altri 98 scranni sui 245 a disposizione. A questi vanno infine aggiunti 3 eletti all'estero (in tutto alla Camera sono 8). Si arriva così a 225 deputati su 400: il 56,25% del totale. La maggioranza assoluta". E attenzione, perché se la destra fosse, come dicono le ultime rilevazioni, attorno al 47%, "conquisterebbe 115 nel plurinominale e 242 scranni in tutto: il 60,5 per cento".

Questi stime si basano sui risultati delle ultime tornate elettorali. La partita però è ancora aperta. Secondo queste stima infatti, il listone del Pd "è capace di competere soprattutto nelle grandi città: Roma, Milano, Napoli, Firenze, Bologna, Genova, Torino". Soprattutto potrebbe fare un salto in avanti "grazie all'alleanza con Carlo Calenda, Emma Bonino e Benedetto Della Vedova". Un accordo di questo tipo "consoliderebbe i 21 collegi cittadini in cui il Pd parte in vantaggio, blindadoli grazie alla forza di Calenda nelle aree urbane"; "permetterebbe la conquista di 5 ulteriori seggi uninominali alla Camera e 3 al Senato" e "renderebbe seriamente contendibili altri 9 collegi a Montecitorio e 6 a Palazzo Madama. Dove? In alcune aree metropolitane, lungo la dorsale tosco-emiliana, in Liguria, forse in alcuni uninominali lombardi come Brescia. Da valutare invece se un patto del genere farà guadagnare consensi nella quota proporzionale di Pd, Azione e +Europa (oltreché complicare l'intesa con Verdi e Sinistra italiana)".