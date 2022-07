Silvio Berlusconi addio, chi lascia Forza Italia alla Camera: altro colpo al cuore

27 luglio 2022 a

Un altro addio doloroso per Silvio Berlusconi. A lasciare Forza Italia è la deputata Rossella Sessa, poche ore dopo il suo punto di riferimento politico Mara Carfagna. "Lascio con rammarico politico e sofferenza personale il Gruppo di Forza Italia: da oggi sarò nel Gruppo Misto - recita una nota ufficiale dell'onorevole -. E' una decisione meditata, che ritengo necessaria dopo la decisione di interrompere il sostegno al governo di salvezza nazionale guidato da Mario Draghi. Sarò sempre riconoscente a Silvio Berlusconi per le opportunità che mi ha dato, ma resto convinta che la crisi determinata dalle scelte del partito, e soprattutto dei suoi alleati, vada contro gli interessi del mondo moderato, delle imprese, dei cittadini del Mezzogiorno dove rischiano di interrompersi investimenti mai visti negli ultimi vent'anni, che avevano restituito una speranza a milioni di famiglie".



Contemporaneamente, anche la Carfagna ha annunciato l'addio al gruppo parlamentare di Fi e il suo ingresso nel Misto "per senso di responsabilità verso i cittadini e le imprese che dal 20 luglio si fanno, ci fanno, una domanda semplice: perché, insieme con M5S e Lega, Fi ha staccato la spina al governo Draghi, mentre emergenze nazionali e internazionali mettono a dura prova le sicurezze dei cittadini e la resistenza delle democrazie occidentali". La ministra per il Sud, intervistata dalla Stampa (mentre per l'annuncio dell'addio al partito aveva scelto le pagine di Repubblica) sottolinea come "la revoca della fiducia al governo Draghi ha segnato una radicale inversione di marcia e una evidente sottomissione all'agenda della destra sovranista".