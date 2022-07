Giorgia Meloni, siluro contro Luciana Lamorgese: "Spettacolo vergognoso", il video nel mirino

31 luglio 2022 a

a

a

È diventato virale il video del turista inglese che decide di fare il bagno di sera nella fontana del Carciofo in piazza Trieste e Trento, in centro a Napoli. Nel filmato, ripreso da alcuni ragazzi in scooter, lo si vede in pantaloncini. Le immagini poi sono state inviate da alcuni cittadini "indignati" al consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che lo ha divulgato.

"Lo stesso Prefetto dopo l'ultimo episodio di una rapina con pistola a un turista aveva annunciato controlli maggiori che a quanto pare non sono stanno avvenendo - ha spiegato Borrelli -. Una moda stupida e incivile quella di fare il bagno nelle fontane monumentali che adesso sembra aver contagiato anche i turisti. Quello che trovo inaccettabile è l'assoluta assenza di controllo in una piazza così centrale della città, a pochi metri dalla Prefettura e dai palazzi delle istituzioni, che ultimamente è stata teatro di numerosi episodi criminali ai danni di turisti e cittadini".

A commentare l'accaduto anche Giorgia Meloni, che con toni duri su Twitter ha scritto: "Le città sono ormai ostaggio del degrado e dell'illegalità. La gestione Lamorgese si è dimostrata fallimentare anche su questo: zero controlli e strade in mano a incivili e criminali. Che spettacolo vergognoso...".