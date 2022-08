Boschi contro Letta: "Imbarca anche chi accusa il Pd di rubare bambini"

03 agosto 2022 a

Italia Viva alla fine correrà da sola, puntando almeno al 5% dei voti. Secondo Maria Elena Boschi, si tratta di una cifra alla loro portata. "Abbiamo la possibilità di dare una casa ai delusi del centrodestra che sono indignati per la fine del governo Draghi, ma anche a chi non ha condiviso la scelta di Calenda di andare col Pd", ha detto la deputata intervistata da La Stampa. Secondo lei, inoltre, non è escluso che a portare voti saranno anche gli "amici del Pd": "Non sottovaluterei nemmeno tanti amici del Pd che il loro voto a Di Maio e Fratoianni non lo regaleranno". La Boschi insomma smonta del tutto il patto Letta-Calenda cui si è arrivati ieri dopo diversi tira e molla.

La capogruppo di Iv alla Camera, poi, ha criticato la scelta del leader di Azione di andare col Pd: "Avrebbe avuto più senso ripartire da chi ha portato Draghi al governo, fatto la legge sulle unioni civili, il Family Act, gli 80 euro, Industria 4. 0. Hanno preferito puntare su chi ha votato 55 volte contro Draghi come Fratoianni o ha accusato il Pd di ogni nefandezza, compreso rubare i bambini a Bibbiano, come Di Maio. Così hanno fatto un regalo alla destra e non aiuteranno il Paese".

Sul voto utile e l'alternativa Letta-Meloni, che potrebbero penalizzare Italia Viva, la Boschi ha spiegato: "Per chi sostiene che Italia Viva faccia perdere voti, non dovrebbe esserci nessuna preoccupazione per un nostro progetto autonomo, in teoria. In realtà, tutti sanno che noi avremo i voti che ci faranno essere decisivi in molti collegi e centrali nella prossima legislatura come lo siamo stati in questa". E ancora: "Il voto utile è quello per portare avanti proposte in cui si crede, scegliendo le persone più capaci in politica. Che voto utile è quello dato per far vincere una coalizione che non starà insieme il giorno dopo e dice tutto e il contrario di tutto? E vale sia a destra che a sinistra"