Silvio Berlusconi, clamoroso: "Tradimento. Non lo voto più", chi lo scarica

"Non so se i milanesi voteranno: come me si sentono in grave crisi, un po’ traditi": l'ex sindaco Gabriele Albertini mette Silvio Berlusconi nel suo mirino, attaccandolo per la decisione di far cadere il governo Draghi. Poi, pur dicendo di aver votato Forza Italia l'ultima volta, oggi la situazione è molto diversa: "È così appiattita su posizioni in cui non mi riconosco, in questa vicinanza a Putin, in questo accordo con una coalizione che ha connotati demagogici e populisti tali da essere invotabile".

Albertini, intervistato da La Stampa, ricorre a toni duri anche quando parla del Cav: "Berlusconi era il collante moderato centrista del centrodestra, ma con la caduta di Draghi molti si sono sentiti traditi. È il terzo governo che Berlusconi fa cadere. Questa volta gli hanno fatto balenare la possibilità di diventare presidente di quel Senato da cui era stato fatto decadere. Certo, per lui una bella soddisfazione…". Negativa anche la sua opinione su Salvini, che accosta al fondatore del M5s: "Grillo, Salvini sono stati l’ammiccamento all’onnipotenza dei desideri, piuttosto che alla razionalità. Hanno connotati da demagoghi".

Mentre sulla leader di FdI: "La Meloni ha lucrato tutto il dissenso possibile essendo l’unica all’opposizione. Ma certe prese di posizione su vaccini e mascherine non mi sono piaciute. È stata demagogica anche lei, triplicando i voti. Ma non basta avere tanto consenso: bisogna poi sapere cosa farsene". La sua intenzione di voto comunque non sembra essere chiara: "Mi recherò alle urne ma poi nella cabina elettorale non so dove metterò la croce. Prima avevo Calenda come riferimento ma se si mette con un Fratoianni nella coalizione come faccio a votarlo?". Alla fine ai milanesi dà questo consiglio: "Di andare comunque alle urne, di riflettere come faccio io e poi di scegliere secondo coscienza. La democrazia è troppo importante e non ci si può astenere, sennò poi si subiscono le scelte degli altri".