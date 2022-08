Centrodestra in pressing, "tutelare la democrazia": come può cambiare la data del voto

04 agosto 2022 a

a

a

"Non sfugge a nessuno la singolarità e la peculiarità di un voto a fine settembre e di una campagna elettorale in piena estate": Anna Maria Bernini, presidente dei senatori di Forza Italia, pone l'accento sul fatto che a settembre gli italiani potranno andare a votare in un solo giorno, domenica 25. Cosa che agli azzurri fa storcere il naso. "La nostra vera preoccupazione è tutelare il diritto democratico dei cittadini allargando il margine di voto da un giorno a due. Oltre alla domenica 25 settembre si voti anche il lunedì 26, consentendo a tutti gli italiani di esercitare nel modo più ampio possibile il proprio diritto di scegliere il governo del Paese", ha fatto sapere la senatrice in una nota.

La stessa proposta era stata lanciata anche da Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, nell'intervista di domenica scorsa con Lucia Annunziata a Mezz'ora in più: "È la prima volta che si vota in estate, dare possibilità ai cittadini di votare anche lunedì mattina, magari pensando alle famiglie che devono fare le vacanze a settembre e sono appena tornate mi sembra una proposta di buon senso".

La Bernini poi ha continuato: "Dobbiamo agevolare la partecipazione democratica, combattere l'astensionismo, vero nemico della buona politica. Dobbiamo ridare piena e ampia parola agli italiani, che meritano di essere finalmente ascoltati".