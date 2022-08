Carlo Taormina in campo, addio Berlusconi: ecco con chi si candida

05 agosto 2022 a

Ancora una volta, torna in campo. Si parla di Carlo Taormina, il super avvocato che, tra gli altri, fu legale di Bettino Craxi, Silvio Berlusconi e Giulio Andreotti. Il 25 settembre si vota e così ecco che Taormina si candida: oggi, venerdì 5 agosto, ha comunicato l'inizio della sua campagna elettorale. Il tutto dopo aver annunciato, qualche giorno fa, la discesa in campo nel Lazio per un seggio alla Camera. In passato, Taormina fu già deputato nella XIV Legislatura, dal 2001 al 2006, nonché sottosegretario con Forza Italia per circa 6 mesi nel 2001.

A 82 anni, Taormina ha deciso di ricandidarsi con la nuova lista "Sud chiama Nord, De Luca sindaco d'Italia", una lista guidata dall'ex sindaco di Messina, Cateno De Luca. Parlando del suo rientro in politica, l'avvocato ha parlato della pandemia e dei danni che ha causato all'Italia, senza però spiegare le motivazioni che lo hanno spinto a ricandidarsi.

Taormina ha spiegato che il suo Movimento avrà come obiettivo quello di aiutare il Sud ma anche i sindaci d'Italia, che sono stati abbandonati dallo Stato per quel che riguarda i problemi sul territorio.

Un ritorno in politica, quello di Carlo Taormina, che come ricorda affaritaliani.it potrebbe non essere casuale: il centrodestra infatti viene dato molto in alto nei sondaggi, e l'avvocato, al centrodestra, è sempre stato molto vicino. E insomma, se non dovesse essere eletto direttamente, si mormora che potrebbe avere un qualche ruolo governativo. I rapporti di Carlo Taormina con Silvio Berlusconi e Matteo Salvini sono infatti tutt'ora ottimi.