Matteo Salvini, la mossa per ribaltare le buste paga degli italiani

06 agosto 2022 a

a

a

Matteo Salvini ha le idee chiare. Il leader della Lega di fatto pensa già al programma di governo e prepara le prime misure. Salvini infatti ha un piano per cambiare radicalmente volto a milioni di buste paga degli italiani che devono fare i conti con l'inflazione. "Proposta della Lega immediata, facilmente realizzabile, sostenibile e in nome del realismo e della concretezza: detassare straordinari, premi e aumenti di stipendio ai dipendenti. In attesa di realizzare pace fiscale, flat tax e quota41 sarebbe un provvedimento ragionevole, sollecitato da imprenditori di tutti i settori che vogliono mettere soldi netti in busta paga ai dipendenti per fronteggiare inflazione e maggior costo della vita", ha affermato il leader del Carroccio. Una misura che andrebbe a dare ossigeno alle tasche dei lavoratori sempre più schiacciate dal caro vita.

Insomma Salvini ha idee concrete per le prime cose da fare una volta al governo con la coalizione di centrodestra. E fa bene a prepararsi dato che secondo gli ultimi sondaggi il centrodestra unito raggiungerebbe il 49 per cento dei voti lasciando parecchio indietro il centrosinistra. Salvini intanto continua a parlare anche della lista dei ministri da concordare con gli alleati in caso di vittoria nelle urne. Il leader del Carroccio ha già fatto sapere di volere una donna o un uomo della Lega al Viminale e un ambasciatore alla Farnesina. Insomma il cantiere centrodestra e apertissimo in vista del voto.