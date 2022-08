Giorgia Meloni, la lezione ad Elisa Anzaldo del Tg1: "Chi è senza peccato..."

06 agosto 2022 a

“Chi è senza peccato scagli la prima pietra…”. Non la scaglierò certo io su Elisa Anzaldo per una battuta sui miei molti “peccati” mentre conduceva la rassegna stampa del Tg1 Mattina": Giorgia Meloni dà una lezione senza precedenti alla giornalista che qualche giorno fa si è lasciata andare a una battutaccia nei confronti della leader di FdI mentre era in onda. Tutto è iniziato mentre si stava parlando del presunto cambio di fede calcistica della Meloni. “Se peccato è, in questo caso non è il suo peggior peccato”, aveva detto il condirettore del Corriere dello Sport, ospite del programma. A quel punto la Anzaldo, sorridendo, aveva replicato con un “ce ne sono tanti altri”.

Che fina ha fatto Elisa Anzaldo? Cosa è successo dopo la battuta sulla Meloni

Dopo che in tanti le hanno espresso solidarietà per l'episodio poco gradevole, adesso è lei, la presidente di FdI, a prendere la parola. La replica assume un tono del tutto diverso da quello usato dalla Anzaldo in tv. La Meloni ha preferito sorvolare scrivendo: "Questione chiusa qui per quanto mi riguarda". Un atteggiamento apprezzato anche dai suoi numerosi follower: "Cara Giorgia... sempre avanti a testa alta!".

A sollevare il caso nei giorni scorsi era stata Daniela Santanché, capogruppo in Commissione di Vigilanza Rai. Poi, la mattina dopo lo scivolone, la Anzaldo non è comparsa al Tg1. Al suo posto il collega Marco Valerio Lo Prete. A tal proposito Davide Maggio aveva commentato: "Possibile che dopo le scuse della diretta interessata e il rimprovero del direttore del telegiornale Monica Maggioni sia arrivata anche la “rimozione” dalla conduzione?".