Carlo Calenda, la fedelissima sbrocca con Letta: "Cattivoni, svilito"

L'annuncio di Carlo Calenda, che ha deciso di rompere con il Pd dopo l'ingresso nell'alleanza di Verdi, Sinistra italiana e Impegno Civico di Di Maio, ha suscitato reazioni contrastanti. Il segretario del Pd è rimasto piuttosto deluso dalla scelta, come ha lasciato trapelare dal suo messaggio su Twitter: "L'ho ascoltato, mi pare da tutto quel che ha detto che l’unico alleato possibile per Calenda sia Calenda. Noi andiamo avanti nell’interesse dell’Italia".

Il tweet del segretario dem però non ha fatto piacere a Mara Mucci di Azione, che sempre su Twitter ha replicato: "L'arte di girare la frittata. Avevate un accordo, e nei fatti l'hai svilito. Ma sono sempre gli altri i cattivoni. Spiace perché pensavo avessi una visione della sinistra, diversa da chi ti ha preceduto". Calenda, ospite di Lucia Annunziata su Rai 3, ha detto che la sua è stata una decisione "sofferta".

Intanto sono in molti a commentare questa scoppiettante giornata politica sui social. Qualcuno per esempio ha ironicamente commentato: "Perché guardare serie su Netflix quando c'è Carlo Calenda che prova a fare politica?". Anche in questo caso a rispondere è stata la Mucci, che ha scritto: "E' uno dei pochi che la fa, invece. Ce ne fossero 100 di Calenda!".