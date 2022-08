Matteo Salvini, bomba elettorale: "Flat tax al 15% per tutti i lavoratori dipendenti"

08 agosto 2022 a

Matteo Salvini ha le idee molto chiare per dare una vera svolta alle tasche di chi lavora. Come è noto il centrodestra punto molto sulla Flat tax. E adesso il leader della Lega ha una proposta concreta per gli elettori che andrebbe a dare ossigeno alle tasche anche dei lavoratori dipendenti: "Vogliamo estendere la flat tax al 15% anche ai dipendenti. Ci possiamo riuscire in 5 anni. Ci sono già persone che la pagano e sono le partite iva".

Insomma il Carroccio spinge sull'acceleratore per andare a cambiare il sistema fiscale del lavoro dipendente e quello autonomo che di fatto affossa la capacità di spesa delle famiglie italiane. E la flat tax, la "tassa piatta" potrebbe essere lo strumento migliore per rimettere in moto i consumi e dare più capacità di spesa a milioni di lavoratori. Intanto sempre Salvini fa sapere che il programma del centrodestra è pronto al 99 per cento: "Il programma del centrodestra sarà pronto entro questa settimana. Io l’ho letto, è sostanzialmente pronto al 99%, tranne qualche limatura", ha affermato il leader leghista.

Poi ha aggiunto: "Quello che interessa a me e a milioni di italiani c’è: la pace fiscale, la rottamazione delle cartelle esattoriali, l’estensione della flat tax - aggiunge -. Sul tema sicurezza e immigrazione non c’è niente da inventare, ci sono i decreti Sicurezza cancellati dalla sinistra che potrebbero essere riapprovati domani mattina e che hanno dimostrato di essere assolutamente efficaci. C’è poi il tema dell’autonomia su cui Pd e M5s ci hanno fatto perdere quattro anni e su cui chiediamo l’impegno di tutti".