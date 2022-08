Carlo Calenda affonda il Pd? Panico a "Repubblica": ecco la prima pagina

08 agosto 2022 a

La rottura tra Carlo Calenda e il Pd non l'hanno presa bene dalle parti di Repubblica. Il quotidiano romano si presentava questa mattina in edicola con una foto funerea del leader di Azione rigorosamente in bianco e nero e accompagnata dal titolone "Lo strappo". Il tutto condito con la voce di Letta che condanna l'ex ministro dello Sviluppo Economico con una frase lapidaria: "Carlo non mi ha detto nulla, ogni voto a lui aiuta la Meloni".

Insomma a Repubblica sono sotto choc e il quotidiano che più di ogni altro riporta su carta stampata le vicissitudini tragicomiche della sinistra ha trovato un nuovo nemico secondo solo a Giorgia Meloni, Carlo Calenda appunto.

Si può dire che il quotidiano romano incarna perfettamente l'umore del Pd di queste ore e di fatto lascia intendere che lo strappo con Azione è una vera e propria pietra tombale sulla campagna elettorale di Letta che adesso si riscopre comunista con una coalizione tutta dominata dal colore rosso. Insomma lo sgambetto di Calenda al Pd si è consumato e a Repubblica cominciano già a leccarsi le ferite. Il voto è dietro l'angolo. La disfatta del centrosinistra pure...