Guido Crosetto sotto attacco: "Insulti? Una sola cosa dovete evitare"

08 agosto 2022 a

a

a

"Attaccatemi, insultatemi, fate tutto ciò che volete. Fa parte del gioco e per alcuni del lavoro": è partito il linciaggio mediatico contro Guido Crosetto dopo l'intervista al Tg1 Mattina, quando l'imprenditore si è permesso di correggere il giornalista Senio Bonini su un'imprecisione relativa a Fratelli d'Italia. Il fondatore del partito oggi guidato da Giorgia Meloni non ci sta e si difende su Twitter.

"Faccia il conduttore", altro agguato al Tg1: Crosetto si divora in diretta Bonini

Lo scandalo è scoppiato per via di uno scambio di battute tra Crosetto e Bonini. Parlando del Piano nazionale di ripresa e resilienza, infatti, il giornalista ha detto: "Però Fratelli d’Italia ha votato 5 volte no sul PNNR all’inizio, questo lo dobbiamo ricordare". Immediata la replica dell'imprenditore: "Lei faccia il conduttore, non faccia la parte". "No - è la risposta di Bonini -, io faccio il conduttore e richiamo alla memoria, poi le chiedo un commento, questo è ovvio, per carità". Una discussione su cui Crosetto è intervenuto in un secondo momento su Twitter: "È partito l’attacco. 'Crosetto attacca un giornalista che fa il suo dovere!'. Mai fatto. Il giornalista dice una cosa 'non vera'. Mia mamma a casa pensa che lui sia terzo. Ma se dice una cosa falsa, non lo è. Fdi (per fortuna è ufficiale) non ha mai votato contro. Si è astenuta".

Sempre su Twitter, poi, Crosetto - pur accettando gli attacchi che sta ricevendo - precisa: "Una sola cosa dovete evitare, perché non è vera e non lo è mai stata. Quando facevo politica ero alternativo alla sinistra ma non sono mai stato fascista. Cattolico democratico semmai".