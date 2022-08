Matteo Salvini smaschera il piano "patrimoniale": cosa può succedere

10 agosto 2022 a

Matteo Salvini ha le idee molto chiare per la campagna elettorale del centrodestra e della Lega. La vera sfida che si gioca sui programmi riguarda il Fisco. Infatti se da un lato il centrodestra chiede un abbassamento della pressione fiscale grazie all'introduzione della flat tax, dall'altro lato il centrosinistra e il Pd in prima battuta sono impegnati per dare il via a una stagione tassarola con l'introduzione di una patrimoniale.

E così sui social Matteo Salvini smaschera il bluff della sinistra con una foto in cui Letta, Malpezzi e Speranza sono i protagonisti di questa proposta che potrebbe cambiare (e non poco) le tasche degli italiani. Salvini non usa giri di parole: "La Lega è al lavoro sulla #FlatTax, loro ancora oggi tirano in ballo la patrimoniale. Il 25 settembre li mandiamo tutti a casa!". Insomma la campagna elettorale diventa rovente e il tema economico è sempre di più in prima fila nei programmi elettorali. Di certo una profonda riforma del Fisco è necessaria. Gli italiani continuano a perdere potere d'acquisto con l'inflazione arrivata alle stelle.

Il Fisco intanto continua a far sentire la sua voce con l'inviio di lettere di compliance che riprenderà a breve. Inoltre va sottolineato il peso delle tasse in busta paga. Un macigno che affossa le tasche di miglioni di dipendenti. Ed è per questo motivo che sempre dalla Lega è arrivata la proposta di una falt tax al 15 per cento anche per il lavoratori che non sono autonomi. Bisognerà attendere il voto per capire quale sarà il destino delle nostre tasche.