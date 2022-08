Renzi, "incontro decisivo con Calenda": faccia a faccia, ecco quando

10 agosto 2022 a

"Domani ci vediamo con Calenda e decidiamo": l'incontro per decidere le sorti del cosiddetto Terzo Polo è stato fissato. Lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, parlando di una eventuale alleanza. "Il terzo polo c’è, la vera domanda è se riusciremo a rappresentarlo in modo serio. Io spero nella compagine più ampia possibile", ha spiegato il senatore toscano al sito de La Stampa.

Secondo il leader di Iv, però, è prima necessario fissare alcuni punti: "Bisogna capire qual è la prospettiva. Visto il teatrino deludente delle ultime settimane, se dobbiamo fare un accordo bisogna farlo in modo serio e diverso dagli altri". L'obiettivo, insomma, è quello di evitare di fare la stessa fine di Letta, scaricato da Calenda a pochi giorni dal patto raggiunto. Per quanto riguarda la leadership, invece, Renzi è rimasto sul vago, scegliendo di non scendere nel dettaglio: "È l’approdo finale, non ho alcun problema ma prima bisogna decidere lo scenario. Uno dei due o tutti e due deve fare un passo indietro, ma i nomi sono l’ultimo problema". Poi ha chiosato: "Io non sono una mammoletta. Dico che prima viene il progetto politico poi viene la generosità personale".

Questa mattina, ospite di Omnibus su La7, il leader di Azione ha detto che i contatti con Italia viva vanno avanti: "Stanno lavorando gli staff. Stiamo lavorando su una lista unica con una chiara indicazione sulla leadership. Qual è? Non lo dico prima che sia chiuso l’accordo. Mara Carfagna? Avrebbe le capacità, ma lo vedremo… Abbiamo raggiunto su questi punti l’accordo, ci sono tutte le premesse per chiudere ma il diavolo si sa si nasconde nei dettagli”.