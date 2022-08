Sondaggio Tecnè, boom centrodestra: quanti seggi portano a casa

12 agosto 2022 a

a

a

La distanza che separa il centrodestra dal centrosinistra nelle rilevazioni è sempre piuttosto marcata. Lo si vede anche nell'ultimo sondaggio Tecné per Mediaset. Nel rapporto dell'11 agosto Fratelli d'Italia e Partito Democratico prendono in due il 50 per cento dei consensi: il partito di Giorgia Meloni è dato al 24,2% alla Camera e al 24,3% al Senato, mentre il Pd conquista il 23,8% alla Camera e il 23,9% al Senato.

"Facciamo chiarezza, cos'ha detto Berlusconi": Forza Italia asfalta con una frase tutta la sinistra

Al terzo posto c'è sempre la Lega di Matteo Salvini, con il 13% alla Camera e il 13,1% al Senato. A seguire Forza Italia, con l'11,4% alla Camera e l'11,3% al Senato, e il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che invece è dato al 9,8% alla Camera e al 9,7% al Senato. Poi, sopra la soglia di sbarramento del 3 per cento - percentuale necessaria per entrare in Parlamento - ci sono anche Verdi/SI e +Europa. Al di sotto della soglia, una sopresa, ci sono invece Italia Viva, quotata al 2,8%, e Azione all'1,9%. Insieme comunque dovrebbero farcela. Infine Italexit al 2,6% e Noi Con l'Italia-italia al Centro all'1,1%.

"Si vota per il Capo dello Stato? Ecco cosa penso". La grande lezione di Nordio che umilia Letta

Stando all'Istituto Tecnè, gli unici partiti a crescere, anche se di poco, sono M5s e FI. Calano, invece, Pd e Lega, mentre Fratelli d'Italia non subisce variazioni. Il distacco tra centrodestra e centrosinistra, col primo in netto vantaggio sul secondo, appare ancora più marcato quando si parla di collegi uninominali. La coalizione di destra alla Camera sfiora il 50%, arrivando al 49,7%, mentre al Senato arriva al 49,8%. Il centrosinistra, invece, raggiunge il 30,6% sia a Montecitorio che a Palazzo Madama.