Sicilia, svolta centrodestra: Renato Schifani candidato alla Regione

12 agosto 2022

Il centrodestra avrebbe trovato la quadra. Dopo il terremoto politico in Sicilia con le dimissioni anticipate del governatore Nello Musumeci e i veti incrociati su una sua ricandidatura in vista dell'election day del 25 settembre, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega avrebbero trovato l'intesa.

Fino a ieri il nome sul tavolo fatto da Forza Italia era quello dell'ex ministro Stefania Prestigiacomo. Su di lei però è stato posto il veto da parte della Meloni: "È salita sulla Sea Watch", aveva detto la leader di FdI riferendosi alla "missione" a cui si era associata la Prestigiacomo, con altri parlamentari, durante la crisi sui decreti sicurezza. Forza Italia nelle ultime ore aveva proposto una rosa di nomi agli alleati di Fratelli d'Italia: Renato Schifani, Gianfranco Miccichè e un esterno.

A quanto pare la scelta di Fratelli d'Italia sarebbe ricaduta su Renato Schifani che diventerebbe il candidato alle prossime Regionali del 25 settembre in Sicilia. La rosa dei tre nomi sarebbe stata inviata proprio dal Cav a Giorgia Meloni. Poi la scelta dopo un momento di riflessione da parte della leader di Fratelli d'Italia. Ora il centrodestra unito punta a vincere anche in Sicilia si alle politiche che alle Regionali: si vota in uno solo giorno, il 25 settembre.