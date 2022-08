Controcorrente, Renzi: "Premier? O la Meloni o lui", il nome su cui lavora

12 agosto 2022 a

Si parla di elezioni a Controcorrente. Tra gli ospiti di Rete 4 della puntata di venerdì 12 agosto, Matteo Renzi. È lui a svelare un "nuovo" scenario: "A ottobre - conferma - il premier o lo fa Giorgia Meloni o Mario Draghi". Per il leader di Italia Viva, infatti, "se vince nettamente la destra, al governo ci va la Meloni, e io farò l'opposizione. Se non c'è una maggioranza chiara, l'alternativa è Draghi. O vince la destra o si fa un governo di unità nazionale. E decisivo è il voto al terzo polo".

L'ex premier, reduce da un accordo con Azione di Carlo Calenda, si dice soddisfatto: "Abbiamo un'occasione, un'opportunità, siamo gli unici a sostenere l'agenda Draghi". Non solo, a suo dire "rappresentiamo la novità di queste elezioni, io penso che il risultato sarà decisamente superiore a quello che si prevede. Capisco che le cose vanno molto bene dal fatto che ci attaccano tutti. Letta tutti i giorni attacca noi, il centrodestra attacca noi, perché hanno una fifa matta che questo nuovo raggruppamento, Italia sul serio, Azione-Italia viva con Carlo Calenda, vada a prendere un po' di consenso e a portare via qualche voto, che poi sarà decisivo.

Non a caso poche ore prima il segretario dem ha definito la neo coppia "traditori" seriali: "Calenda cambia facilmente idea, girano dei video in cui dice cose terribili su Renzi... È una politica di voltafaccia, di cambi, di convenienza, non mi appartiene questa politica. Io mantengo una certa linearità".