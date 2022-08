Sicilia, centrodestra ancora diviso: dopo Schifani, arriva un altro nome

13 agosto 2022 a

Le turbolenze del centrodestra in Sicilia potrebbero non essere terminate. Dopo una serie di veti incrociati che hanno fatto saltare i nomi di Musumeci, Prestigiacomo, Minardo e Stancanelli, alla fine è stato scelto Renato Schifani. Il via libera sull’ex presidente del Senato, nonché forzista della prima ora, è arrivato direttamente da Giorgia Meloni, che lo ha scelto per competenza, radicamento sul territorio e ruolo istituzionale già ricoperto.

La questione potrebbe però non essere chiusa, dato che parlamentari, assessori e commissari provinciali di Forza Italia continuano a volere la candidatura di Gianfranco Micciché: “È lui l’unico in grado di portare al successo la coalizione”. Il diretto interessato ha però proposto un altro nome, quello di Barbara Cittadini, presidente nazionale dell’Aiop. “Per noi c’è un sì netto a Schifani - ha dichiarato Ignazio la Russia, che sta seguendo la partita siciliana per Fdi - ma evidentemente hanno una discussione con Berlusconi. E poi ormai ho rinunciato a capire cosa succede nella FI di Palermo”.

La giornata di oggi, sabato 13 agosto, dovrebbe essere decisiva per arrivare a una soluzione. Il conflitto è da risolvere tra Fdi e FI, con la Lega che resta sullo sfondo: “Anche in Sicilia - affermano fonti di partito - abbiamo fatto di tutto per favorire l’unità della coalizione, rinunciando a nomi di valore del proprio partito: dato che negli ultimi tempi sono state bruciate troppe ipotesi, a questo punto attendiamo l’indicazione ufficiale e definitiva degli amici di Forza Italia”.