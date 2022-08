Enrico Letta: "Ecco cosa farà il Pd al governo", il piano horror

13 agosto 2022 a

a

a

Enrico Letta prosegue sulla sua strada. Le esigenze primarie degli italiani vengono dopo la liberalizzazione della cannabis, dopo lo Ius Scholae e dopo il "matrimonio egualitario". In sintesi è su questi tre pilastri che si regge il programma presentato dal leader del Pd alla direzione nazionale dem. A queste tre proposte se ne aggiunge una quarta che riguarda il fine vita. Di fatto sono questi i punti che il partito democratico ha inserito nella bozza di programma su cui il segretario Enrico Letta ha basato il suo intervento in direzione. Deciso a portare avanti il lavoro sui diritti civili e le nuove regole sulla cittadinanza, Letta conferma il solito ritornello della sinistra incapace di guardare dentro le tasche degli italiani.

Poi sempre Letta ha attaccato ancora una volta il centrodestra: "Il programma ’Italia 2027’ punta a non far tornare indietro l’Italia, ma farla andare avanti. Se vincono queste destre saranno l’Italia e i diritti degli italiani ad andare indietro". Ma l'arringa del segretario dem non pare abbia particolare successo.

Il Pd appare rassegnato alla sconfitta e per cercare di non sprofondare nei sondaggi usa la solita leva della sinistra: l'odio verso il campo moderato. Infine mette nel mirino ancora una volta Giorgia Meloni: "Il video in tre lingue di Giorgia Meloni «è il tentativo di nascondere tante verità, di cancellare mesi, anni di scelte in sede europea che sono state sempre contro l’Europa e contro la solidarietà che l’Europa ha mostrato nei confronti dell’Italia".