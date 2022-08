Enrico Letta, video-choc: cosa dice della Meloni, altra figuraccia

13 agosto 2022 a

Enrico Letta ha deciso di rispondere a Giorgia Meloni copiandola: anche il segretario del Pd ha infatti pubblicato un video in tre lingue, destinato alla stampa internazionale. Un filmato incentrato soprattutto sulla rivale politica: Letta ha ricordato “le pericolose alleanze europee” della leader di Fratelli d’Italia, nonché “i voti contro il Next Gen Eu del suo gruppo al Parlamento europeo” e “i fallimenti della destra italiana”.

Parlando dell’intervento in tre lingue della Meloni, il segretario del Pd ha sottolineato che “in tempi come questi è necessaria la legge della chiarezza. Quel video è il tentativo di nascondere tante verità, per questo ho deciso di fare anche io un video in tre lingue sull’Unione europea che noi vogliamo, che non è rinnegare il nostro passato”. Non poteva mancare il riferimento a uno degli alleati europei della Meloni: “Noi non faremo sì che l’Italia diventi come l’Ungheria di Orban”.

Il video della Meloni “cerca di cancellare mesi e anni di scelte europee, che sono state sempre scelte contro l’Unione europea e la sua solidarietà verso l’Italia”. Letta ha inoltre rimarcato la vicinanza della leader di Fdi con Marine Le Pen e con gli spagnoli di Vox, accusandola di aver “tentato di coprire le impronte” con quel video in tre lingue.