Urss, cosa c'entra con Pinochet e il Vietnam?

A quelli di destra si addebita di dirla a metà sul fascismo, cioè non sarebbero mai chiari e compiuti nel condannarlo e ricorrerebbero ad ambigue dichiarazioni di anti-totalitarismo mettendo alla rinfusa, in un unico calderone di riprovazione, gli esperimenti oppressivi di segno diverso. Se pure l'accusa fosse fondata, potrebbe essere rivolta a buon titolo a quelli che la muovono. A parte il fatto che il comunista non c'è verso che pieghi la schiena e riconosca d'aver sorretto, giustificato, difeso e combattuto per veder attuato il più spaventoso sistema repressivo della storia dell'umanità, c'è poi che puntualmente, quando glielo rinfacci, quello ti oppone la schiavitù dei neri, i pellerossa, lo sfruttamento capitalista, il Vietnam, le multinazionali, Big Pharma, l'Iraq, la Cia, la lobby delle armi, Pinochet, Israele, i palestinesi, gli indios dell'Amazzonia, il Watergate, il Ku Klux Klan, i senzatetto e Wall Street, Hollywood e i diseredati, la Nike e i bambini del sud est asiatico che confezionano scarpe e palloni a un dollaro al giorno e via di questo passo nell'elencazione degli orrori del sistema occidentale che comunque gli garantisce la mesata...

Al che tu lo fermi e gli dici: sì, va bene, l'Occidente è il male assoluto, ma in una parentesi ce li metti i campi di concentramento e di rieducazione dei paradisi socialisti? I dissidenti in carcere o direttamente ammazzati?

Le economie devastate e miserabili, l'assenza di qualsiasi libertà, la censura, l'arretratezza tecnologica di cui splendono quegli ordinamenti infami: vuoi dirne qualcosa o passano in cavalleria perché in America c'è la diseguaglianza dei redditi? I conti col fascismo questo Paese non li ha fatti (nessuno dei tredici professori che rifiutarono il giuramento al regime è un padre della patria repubblicana, mentre a quel ruolo sono stati issati quelli che scrivevano a difesa della razza). E l'antifascismo di questo Paese è il risultato di quel rendiconto mancato. Non associarvisi è una specie di dovere civile.