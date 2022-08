Sondaggio Youtrend, "non c'è trippa per gatti". La mappa che cancella la sinistra

16 agosto 2022 a

Non ha speranze di vincere le elezioni il centrosinistra. Il divario con il centrodestra, infatti, è enorme. È quanto emerge dalla super-media dei sondaggi. Ospite a Omnibus su La7, il direttore di Youtrend Lorenzo Pregliasco, annuncia che la differenza tra i due schieramenti è di 18 punti. Uno scarto che si riflette anche nelle previsioni dei collegi. "Il quadro di collegi rispecchia i rapporti di forza nazionali, con lo schieramento del centrodestra molto avanti a livello nazionale di quasi 20 punti".

Il totale del centrodestra infatti è dato al 48,6 per cento mentre Pd, Verdi/Sinistra, +Europa e Impegno civico insieme arrivano al 30,8 per cento. Non arriva al 5 per cento il terzo polo. "I collegi uninominali decidono circa un terzo dei parlamentari", spiega Pregliasco. E i candidati dem devono anche dividerli con gli alleati e "non c'è molta trippa per gatti". Secondo la Supermedia di YouTrend il Movimento 5 stelle è al 10 per cento e Italexit è intorno al 3 per cento.

Nella mappa che mostra Pregliasmo ci sono "circa dieci collegi attualmente tendenti al centrosinistra, oltre 100 tendenti al centrodestra. Quelli in bilico sono soprattutto in Emilia-Romagna, Toscana, qualcosa in Liguria, Marche e Campania". Ma p un "quadro piuttosto severo per il centro-sinistra"