Andrea Crisanti, la rivelazione: "Iscritto al Pd da 7 anni"

Adesso è tutto più chiaro. Andrea Crisanti, dopo aver rivelato la sua candidatura, ha spiegato da dove arriva l'occasione per mettere piede in Parlamento. Il virologo all'Adnkronos ha spiegato come è nata la sua candidatura: "Perché il Pd? Perché mi riconosco sicuramente nei valori e ideali di impegno sociale. Non ho esitazioni, anzi posso tranquillamente confessare che sono iscritto al Pd a Londra ormai da diversi anni, credo dal 2015-2016".

Parole, queste, che spiegano bene le posizione di Crisanti spesso vicino a quelle del Pd sulla gestione dell'emergenza Covid. Poi è andato avanti nel suo racconto parlando di come è stata proposta la sua candidatura: "Non è che mi corteggiassero da tempo. È stato il risultato di una reciproca stima e fiducia, tutto qui - afferma - Non è che c’è stata una telefonata. Io conosco tante persone, ho partecipato a tantissimi convegni del Pd, a tantissime Feste dell’Unità. Alla fine ci sono delle persone che ti apprezzano e ti segnalano. Succede così, è un processo di cooptazione che non avviene da un momento all’altro. Nel mio caso è stato il circolo del Pd di Londra che mi ha proposto. E poi la proposta è stata esaminata a livello nazionale".

Insomma Crisanti era un piddino da tempo e proprio a Londra ha trovato la chiave per prendersi un posto in Parlamento sfruttando in modo chiaro la sua sovraesposizione mediatica con il Covid.