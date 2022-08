Matteo Renzi, stoccata a Crisanti: "Al primo raffreddore ci becchiamo..."

16 agosto 2022 a

a

a

"È chiaro che dalle persone che uno candida si capisce cosa si vuole fare": Matteo Renzi, intervistato al Tg2 Post, dice la sua sulle liste del Partito democratico, con particolare riferimento alla candidatura a sorpresa del virologo dell'Università di Padova. "Crisanti prima voleva tenerci chiusi a Natale per resettare il virus, poi ad aprile per preservare l'estate. Io ho paura che al primo raffreddore ci becchiamo una quarantena", ha detto Renzi.

“Ecco dove mi candido”. Renzi, sfida impossibile contro il Cav: cosa rischia

Il senatore, poi, ha rivelato che si candiderà a Milano, "se non ho capito male, nella stessa circoscrizione di Berlusconi". Il leader di Iv, ricordiamo, ha deciso di presentarsi alle elezioni del 25 settembre insieme ad Azione di Carlo Calenda. Sempre nel corso dell'intervista, ha spiegato anche quali siano gli eventuali pericoli della destra.

"Liste Pd? Rancore". Scoppia la lite finale tra Renzi e Letta

Secondo l'ex premier, non ci sarebbe nessun pericolo fascista. Il rischio - a suo dire - sarebbe di altro tipo: "Salvini e Meloni non sono un pericolo per la democrazia, con la scelta del presidenzialismo. Salvini e Meloni sono un pericolo per il nostro portafoglio con scelte come la flat tax, il sovranismo, quota 100". Infine sulle liste dei dem ha lanciato una frecciatina al segretario: "Letta è rimasto fermo al 2014 ma questa è l'Italia del 2022".