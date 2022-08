Matteo Salvini: "Ve li immaginate alla Sanità?", siluro su Crisanti-Speranza

17 agosto 2022 a

Matteo Salvini mette nel mirino Andrea Crisanti e Roberto Speranza. Dopo la candidatura del tele-virologo col Pd, Salvini mette in guardia gli elettori della Lega su cosa potrebbe accadere se il duo Crisanti-Speranza arrivasse a ricoprire nel prossimo governo un ruolo di responsabilità sul fronte Sanità. Con un post su Facebook il leader della Lega non usa giri di parole e afferma: "Il viro-star oggi dice: “sono iscritto al PD da sei anni”, fino a ieri era un virologo, uno scienziato, un super tecnico al di sopra delle parti. Fra lui e Speranza, adesso si capiscono tante cose (ve li immaginate questi due a occuparsi ancora di Sanità?)… #credo che il 25 settembre gli Italiani li manderanno a casa!". Il tutto accompagnato da una foto in cui Crisanti e Speranza sono uno di fianco all'altro con la didascalia: "Credo in una sanità senza viro-star e speranza, basta".

Insomma la campagna elettorale è partita e i toni col passare delle settimane diventeranno sempre più accesi. La candidatura di Crisanti e soprattutto la sua confessione di essere tesserato da parecchi anni col Pd ha suscitato un vespaio di polemiche. Proprio oggi a L'Aria che Tira, Elisabetta Gardini di Fratelli d'Italia ha aspramente criticato Walter Verini che rivendicava la candidatura del tele-virologo: "Ha confessato di essere un iscritto al Pd", ha affermato l'esponente di FdI. E in effetti questa sua appartenenza politica offusca quel ruolo super partes che aveva provato a ricoprire durante il periodo caldo della pandemia.