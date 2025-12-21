Missiroli, il sindaco Pd indagato? Clamoroso: dove l'avete già visto (in tv)

Quello di Mattia Missiroli ormai è un volto noto. In politica, da sindaco di centrosinistra di Cervia e tra le più importanti personalità della Riviera romagnola. E, purtroppo per lui, in cronaca: il primo cittadino risulta infatti indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie. Ma chi ha la memoria lunga e una certa dipendenza da calcio e tv lo ricorderà anche in versione difensore proprio del Cervia una ventina d'anni fa, nel mitico reality show calcistico di Italia 1 Campioni - Il sogno, agli ordini di mister Ciccio Graziani.
Oggi Missiroli ha cambiato decisamente vita, appendendo gli scarpini al chiodo e dedicandosi a una brillante carriera da amministratore che lo ha portato alla prestigiosa elezione nel giugno del 2024, con il 56% delle preferenze sostenuto dal Partito democratico insieme al Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra e due liste civiche. Ora, però, la brutta vicenda personale.
Secondo quanto riportano due quotidiani locali, Resto del Carlino e Corriere di Romagna, la Procura di Ravenna ha chiesto per lui la custodia cautelare in carcere, negata però dal gip. Il 5 dicembre scorso la moglie, dalla quale Mattioli si sta separando, si è presentata al pronto soccorso di Ravenna per lesioni non gravi a un braccio e, anche se non ha mai sporto denuncia, è stato attivato il protocollo per i codici rossi e allertata la polizia.
Agli atti dell'inchiesta, secondo il giornale, ci sarebbero anche alcuni video che documenterebbero comportamenti violenti. Il sindaco, attraverso il suo avvocato Ermanno Cicognani, "ha respinto fermamente accuse tanto gravi e infamanti" e ha denunciato "strumentalizzazioni" della vicenda, negando di avere mai ha avuto comportamenti violenti nei confronti della moglie.