Missiroli, il sindaco Pd indagato? Clamoroso: dove l'avete già visto (in tv)

Quello di Mattia Missiroli ormai è un volto noto. In politica, da sindaco di centrosinistra di Cervia e tra le più importanti personalità della Riviera romagnola. E, purtroppo per lui, in cronaca: il primo cittadino risulta infatti indagato per maltrattamenti e lesioni sulla moglie. Ma chi ha la memoria lunga e una certa dipendenza da calcio e tv lo ricorderà anche in versione difensore proprio del Cervia una ventina d'anni fa, nel mitico reality show calcistico di Italia 1 Campioni - Il sogno, agli ordini di mister Ciccio Graziani.

Oggi Missiroli ha cambiato decisamente vita, appendendo gli scarpini al chiodo e dedicandosi a una brillante carriera da amministratore che lo ha portato alla prestigiosa elezione nel giugno del 2024, con il 56% delle preferenze sostenuto dal Partito democratico insieme al Movimento 5 Stelle, Verdi e Sinistra e due liste civiche. Ora, però, la brutta vicenda personale.

Secondo quanto riportano due quotidiani locali, Resto del Carlino e Corriere di Romagna, la Procura di Ravenna ha chiesto per lui la custodia cautelare in carcere, negata però dal gip. Il 5 dicembre scorso la moglie, dalla quale Mattioli si sta separando, si è presentata al pronto soccorso di Ravenna per lesioni non gravi a un braccio e, anche se non ha mai sporto denuncia, è stato attivato il protocollo per i codici rossi e allertata la polizia.