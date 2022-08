Enrico Letta, Gasparri lo asfalta: "Sul Covid forse dice bugie"

18 agosto 2022 a

Maurizio Gasparri rinfresca la memoria a Enrico Letta. Il segretario del Pd di fatto ha insultato tutto il centrodestra usando i morti di Covid per fare campagna elettorale. Ed è stato proprio Maurizio Gasparri a spiegare come stanno le cose e quale è stato il contributo del centrodestra nella battaglia più dura che gli italiani hanno dovuto affrontare nel dopo-guerra: "Enrico Letta o ha perso la memoria o dice bugie. Dovrebbe ricordarsi infatti che Forza Italia quando nacque il governo Draghi consegnò un piano di vaccinazioni che poi fu messo in pratica dal nuovo governo nominando commissario per questa emergenza in generale Figliuolo", afferma Gasparri.

Poi aggiunge: "Fu il nostro movimento a preparare un progetto chiaro ed organico per arrivare alle 500 mila vaccinazione al giorno che furono poi in effetti raggiunte. Siamo sempre stati favorevoli ai vaccini, non siamo confusi come il Crisanti di turno, e non diciamo bugie come fa Enrico Letta. Riteniamo - prosegue - di avere contribuito in maniera decisiva a fronteggiare l’emergenza Covid che con il governo giallorosso, di cui il PD di Letta faceva parte, aveva raggiunto dimensioni catastrofiche. Quindi è vero Il contrario di quello che dice Letta che o è smemorato o è bugiardo. Ma forse è tutte e due le cose". Una lezione per Letta e per tutta la sinistra.