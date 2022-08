Giorgia Meloni, la rivelazione: "Ecco cosa dicono gli ultimi sondaggi"

19 agosto 2022 a

Giorgia Meloni è orgogliosa del risultato di FdI negli ultimi sondaggi ma resta con i piedi per terra: "Fratelli d'Italia primo partito e centrodestra nettamente in testa. Grazie ai tanti cittadini che ripongono fiducia nel nostro progetto politico. Siamo pronti a risollevare l’Italia con un governo forte e unito che faccia gli interessi della Nazione e degli italiani", scrive la leader di FdI in un post pubblicato sul suo profilo Twitter in cui commenta il sondaggio pubblicato dal Corriere della Sera.

Secondo l'ultima rilevazione di Noto Sondaggi, effettuata il 17 agosto e riportata sul Corriere, infatti, la caduta del governo Draghi ha fatto bene a chi è stato più oppositivo, ovvero a Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. Il partito di Giorgia Meloni infatti è dato tra il 24 e il 25 per cento, un paio di punti in più, e il Movimento di Conte è salito al 12-13 per cento. "Gli elettori di sinistra, compresi quelli del Pd, che non si riconoscono nell’Agenda Draghi si spostano sui 5 Stelle", spiega Antonio Noto . "A Fratelli d’Italia viene riconosciuta la coerenza nell’opposizione a Draghi, a differenza delle altre due forze della coalizione (Lega e Forza Italia) che il governo lo hanno sostenuto fino a metà luglio".

La Lega di Salvini, secondo il sondaggista, "avrebbe perso ancora qualcosa e si attesterebbe tra il 12 e il 13 per cento", mentre Forza Italia di Berlusconi sarebbe stabile "tra il 7 e l’8 per cento. I quattro partiti centristi riuniti in un solo raggruppamento, infine, oscillando tra il 2 e e il 3 per cento rischierebbero di non eleggere nessuno nei listini proporzionali".