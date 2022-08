Giorgia Meloni, l'attacco della Pravda? "Sembra proprio...", accuse al Pd

20 agosto 2022 a

La Pravda ha pubblicato sul proprio sito un’analisi sulle elezioni italiane del prossimo 25 settembre. In particolare, si è soffermata sul ruolo di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia: “La potenziale presidente del Consiglio italiano sceglie la strada del caos e porterà l’Italia in una crisi ancora più profonda”, è uno dei passaggi della Pravda, che sostanzialmente ripete quello che il Pd sostiene sulla stampa internazionale.

“Il violento attacco della Pravda dettato dal Cremlino - è la reazione di Andrea Delmastro, deputato nonché capogruppo di Fdi in commissione Esteri - testimonia non solo quanto Fdi sia distante dal puntinismo, ma avvicina incredibilmente la grammatica del Cremlino a quella del centrosinistra. I leader del centrosinistra prendano immediatamente le distanza per non essere complici della grammatica del Cremlino”. Sulla stessa lunghezza d’onda il deputato Galeazzo Bignami, che parla di “grave interferenza” sul voto italiano da parte della Pravda.

“È chiaro che quanto scritto - ha aggiunto l’esponente di Fdi - rende ancora più evidente la distanza di Fdi dal puntinismo con cui abbiamo dimostrato sin dall’inizio di non avere nulla a che spartire. Ma è altrettanto evidente che i pericoli prospettati da Mosca per una possibile vittoria di Giorgia Meloni sono identici a quelli agitati dalle sinistre. Ci attendiamo una condanna di tutti i leader del centrosinistra, da Letta a Calenda, compresi Di Maio e Speranza che a questo punto Devon dimostrare che dietro gli attacchi al presidente di Fdi si cela l’alleato senza confini della Russia, vale a dire la Cina”.