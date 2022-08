Matteo Salvini, le liste elettorali della Lega definitive: c'è un assente eccellente

22 agosto 2022 a

"Ho proposto a Raffaele Lombardo di fare il capolista del Senato-Sicilia Orientale, ma mi ha ribadito la scelta di non voler ricoprire cariche nel Parlamento nazionale". Matteo Salvini conferma: è l'ex governatore siciliano e fondatore del Movimento per le Autonomie "l'assente eccellente" dalle liste elettorali della Lega. Liste ufficializzate "con tanti sindaci da Nord a Sud, tante donne in gamba e tanti giovani, tanti esponenti del volontariato", è il commento del segretario del Carroccio. Come anticipato nelle scorse ore, sono stati ricandidati tutti i ministri, il viceministro e i sottosegretari uscenti. Le donne sono maggioranza assoluta nei collegi uninominali al Senato. Via libera ai vicesegretari della Lega Andrea Crippa e Lorenzo Fontana, confermati i capigruppo uscenti Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, spazio ai giovani (a partire dal coordinatore Luca Toccalini) e ad alcuni volti nuovi tra gli amministratori, sia dei Comuni che delle Regioni con la novità del responsabile enti locali del partito Stefano Locatelli.

"Valorizzati - fanno notare da via Bellerio - soprattutto i sindaci dalla Sicilia all’Umbria, dall’Emilia alla Lombardia". In lista anche rappresentanti della società civile come Mario Barbuto (presidente dell’unione italiana ciechi e ipovedenti), Roberto Messina di Federanziani, Vincenzo Pepe di FareAmbiente. C’è il campione di pallavolo Luigi Mastrangelo oltre a un imprenditore nel settore balneare come il pugliese Salvatore Di Mattina. E poi: l’editore di Libero Antonio Angelucci, il sindacalista del Sinappe (Polizia Penitenziaria) Antonio Fellone, l’intellettuale Giuseppe Valditara. Confermati anche alcuni big del partito come Giulia Bongiorno, Alessandro Morelli e Alberto Bagnai. Sarà della partita il gruppo che si è occupato e si occuperà di taglio di tasse e pace fiscale e che prevede anche Claudio Borghi, Massimo Bitonci, Alberto Gusmeroli e Armando Siri. Presenti - tra gli altri - volti storici come Umberto Bossi e Roberto Calderoli. Alcuni nomi sono in corsa anche negli uninominali dove hanno trovato spazio, tra gli altri, Giancarlo Giorgetti, Nicola Molteni, Edoardo Rixi, Alberto Stefani, Tiziana Nisini, Federico Freni, Rossano Sasso, Stefania Pucciarelli, Gian Marco Centinaio, Claudio Durigon, Vannia Gava.



LE LISTE REGIONE PER REGIONE



ABRUZZO

Capolista alla Camera il coordinatore regionale Luigi D’Eramo, in lista anche il deputato uscente Antonio Zennaro. Al Senato come capolista c’è il consigliere regionale Vincenzo D’Incecco.

BASILICATA

Capolista alla Camera Pasquale Pepe, seconda l’assessore regionale a Infrastrutture e Mobilità Donatella Merra. Capolista in Senato Matteo Salvini.

CALABRIA

Capolista alla Camera il consigliere regionale Simona Loizzo, in lista anche il coordinatore regionale Giacomo Saccomanno. Capolista in Senato Salvini, in lista anche l’assessore regionale alle Politiche Sociali Tilde Minasi e il senatore uscente Fausto De Angelis.

CAMPANIA

Capolista al Senato a Napoli Pina Castiello (candidata anche all’uninominale), poi Vincenzo Pepe presidente di FareAmbiente. Capolista nell’altra circorscrizione Senato è il deputato uscente Gianluca Cantalamessa

Alla Camera, sono capilista a Napoli il consigliere regionale Severino Nappi (in lista c’è anche Tina Donnarumma) e la consigliera comunale del capoluogo campano Rosaria Borrelli. In lista anche Nicholas Esposito, coordinatore regionale dei Giovani della Lega.

A Caserta-Benevento c’è GianPietro Zinzi (presente anche ad Avellino).

Sia a Napoli che a Caserta-Benevento alla Camera c’è anche Antonio Fellone, segretario del SiNAPpe un sindacato della Polizia Penitenziaria.

EMILIA-ROMAGNA

Capolista alla Camera Armando Siri nella Circoscrizione di Piacenza-Parma-Reggio Emilia. Nello stesso collegio, in lista anche i deputati uscenti Benedetta Fiorini e Giovanni Tombolato.

Nel collegio Bologna-Modena c’è il sottosegretario uscente Vannia Gava. In lista - tra gli altri - c’è il parlamentare uscente Gianni Tonelli.

Nel collegio Ferrara-Romagna c’è il sindaco di Vigarano (provincia di Ferrara) Davide Bergamini. In lista anche i deputati uscenti Jacopo Morrone (che corre anche nell’uninominale di Rimini) e Laura Cavandoli (che è anche sull’uninominale a Parma).

In Senato, Emilia-Romagna ovest, capolista l’uscente Stefano Corti con i deputati Elena Murelli (che è anche all’uninominale) e Maurizio Campari.

In Senato, Emilia-Romagna est, capolista il sottosegretario uscente Lucia Borgonzoni.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Capolista al Senato il coordinatore regionale Marco Dreosto mentre alla Camera ci sono Vannia Gava e l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Graziano Pizzimenti, oltre alla parlamentare uscente Aurelia Bubisutti. Sarà della partita, tra gli altri, il parlamentare uscente Massimiliano Panizzut.

LAZIO

Capolista al Senato su Roma Giulia Bongiorno (che ha anche un uninominale a Roma), mentre nelle altre province c’è Claudio Durigon.

Come capolista alla Camera su Roma c’è la consigliera comunale Simonetta Matone. In lista il consigliere comunale in Campidoglio Fabrizio Santori e la parlamentare uscente Barbara Saltamartini. Ci sono anche Alfredo Becchetti e i deputati uscenti Sara de Angelis e Felice Mariani.

Nelle altre circoscrizioni del Lazio, tra gli altri, ci sono Antonio Angelucci (Camera) e a Viterbo Umberto Fusco.

LIGURIA

Capolista al Senato Stefania Pucciarelli, ci sono anche Alessandro Piana (assessore regionale all’Agricoltura) e il parlamentare uscente Paolo Ripamonti. Alla Camera: capolista il parlamentare uscente Francesco Bruzzone, ci sono anche i deputati uscenti Flavio Di Muro e Sara Foscolo.

Edoardo Rixi è schierato in un collegio uninominale alla Camera.

LOMBARDIA

Capilista in Senato Matteo Salvini (Milano-Pavia-Lodi), Maria Cristina Cantù (Varese-Como-Lecco-Sondrio-Monza), Roberto Calderoli (Bergamo-Brescia-Mantova-Cremona). In lista, al Senato, confermati Paolo Arrigoni, il viceministro Alessandro Morelli, Cristian Invernizzi. C’è anche il professor Giuseppe Valditara.

Capilista alla Camera Fabrizio Cecchetti (in Brianza), Umberto Bossi (Varese), Giulio Centemero (Bergamo), Simona Bordonali (Brescia), Eugenio Zoffili (Como-Sondrio-Lecco), Laura Ravetto (Milano), Silvana Comaroli (Pavia-Mantova-Cremona-Lodi).

In lista anche Paolo Formentini, Igor Iezzi, Luca Toccalini (coordinatore dei Giovani), Stefano Locatelli (responsabile enti locali), Matteo Bianchi, Paolo Grimoldi, Federica Zanella.

MARCHE

Capilista due parlamentari uscenti: in Senato Mauro Lucentini e alla Camera Riccardo Marchetti. Candidati anche l’ex parlamentare e assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini e il vicepresidente della Regione Mirco Carloni.

MOLISE

Capolista in Senato il consigliere comunale a Campobasso Alberto Tramontano, alla Camera il segretario regionale Michele Marone.

PIEMONTE

Capilista in Senato il ministro uscente Massimo Garavaglia (nel collegio che esclude il capoluogo) e Marzia Casolati che invece sarà a Torino.

Capilista alla Camera Elena Maccanti (a Torino) e Riccardo Molinari. In lista anche molti parlamentari uscenti come Flavio Gastaldi, Alessandro Benvenuto, Roberta Ferrero, Andrea Giaccone.

PUGLIA

Capolista al Senato Matteo Salvini, in lista la deputata uscente Annarita Tateo.

Alla Camera, candidati anche il consigliere regionale Joseph Splendido, Roberto Messina di Federanziani, il consigliere regionale Giacomo Conserva (a Taranto). C’è anche l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo.

Capolista a Lecce Salvatore Di Mattina, imprenditore nel settore balneare.

SARDEGNA

Capolista in Senato Carlo Doria, alla Camera capolista la senatrice Lina Lunesu.

SICILIA

Capolista in Senato a Palermo Giulia Bongiorno; nella Sicilia orientale c’è il deputato Antonino Germanà. Alla Camera, capolista a Palermo e a Catania Antonino Minardo. Ad Agrigento c’è l’europarlamentare Annalisa Tardino mentre Valeria Sudano è a Enna-Messina e a Ragusa-Siracusa.

TOSCANA

Capolista in Senato Claudio Borghi. In lista anche il sindaco di Castiglion Fiorentino Mario Agnelli. Alla Camera i capilista sono Andrea Barabotti (Massa-Lucca-Prato-Pistoia), Tiziana Nisini e il coordinatore Mario Lolini a Siena-Livorno-Arezzo-Grossetto.

Edoardo Ziello capolista a Firenze-Pisa.

TRENTINO ALTO ADIGE

Capolista alla Camera il coordinatore regionale Diego Binelli, in lista anche i parlamentari uscenti Vanessa Cattoi e Filippo Maturi.

UMBRIA

Capolista in Senato l’escente Luca Briziarielli, alla Camera la senatrice Valeria Alessandrini. In lista anche Simone Pillon. Sarà della partita anche il parlamentare uscente Virginio Caparvi.

VENETO

Capilista in Senato Erika Stefani, ministro uscente, e Andrea Ostellari. In lista anche Mara Bizzotto.

Capilista alla Camera il coordinatore Alberto Stefani a Padova-Rovigo, il segretario provinciale di Treviso e sindaco di Tarzo Gianangelo Bof a Treviso-Belluno, a Verona Lorenzo Fontana. In lista anche Arianna Lazzarini, Roberto Turri, Eric Pretto, Angela Colmellere, Franco Manzato.