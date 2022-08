Zona Bianca, Luigi Di Maio la spara grossa: "Dove arriveremo"

23 agosto 2022 a

a

a

Luigi Di Maio la spara grossa. L'ex grillino adesso sogna a occhi aperti ma sarà svegliato in malo modo il prossimo 25 settembre. Ospite a Zona Bianca, il talk show condotto da Giuseppe Brindisi, Di Maio si lascia andare a una profezia sul voto che ormai è dietro l'angolo. Secondo il ministro degli Esteri il suo partito farà più del 5 per cento. Leggere per credere: "Penso che faremo ben oltre il 5 per cento".

Parole che fanno un po' sorridere dando uno sguardo ai sondaggi delle ultime settimane in cui Impegno Civico di Gigino viene dato sotto il 2 per cento. La sua lista viene accreditata tra l'1,4 per cento e l'1,6: il nulla. Eppure Gigino pur di salvare la poltrona le sta provando tutte. Una scissione col Pd per evitare il veto sulla ricandidatura dopo i due mandati, un'alleanza anche con gli animalisti per portare qualche spicciolo di voto in più a casa.

Ma la realtà è una sola: il suo nuovo partitino a quanto pare va incontro a un flop clamoroso che Di Maio ricorderà a lungo. Una scoppola colossale che probabilmente farà godere anche i grillini che non hanno gradito lo strappo. Gigino farebbe bene a fare due passi a Fuorigrotta (dove è candidato) per capire se c'è una sola possibilità di per poter tornare a vendere bibite al San Paolo.