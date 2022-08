Marta Fascina, l'attacco choc di Repubblica: sinistra muta

23 agosto 2022 a

Marta Fascina corre per Forza Italia a Marsala, "collegio strasicuro - e ci mancherebbe altro", attacca subito La Repubblica. "Sarebbe bello ascoltare, almeno una volta, la voce" della "quasi moglie del presidente Berlusconi"; "Sarebbe bello poterla sentire, e non lo si dice qui per fissazione gossipivora, schizzinosa ironia o colpevole sessismo", ma no. Solo "per pura curiosità". La Fascina, questo è il tono dell'articolo, "non parla, nemmeno in playback o col gobbo, per cui s' immagina che la curiosità sia condivisa dagli elettori di Marsala, molti dei quali certo convinti che le elezioni servirebbero a indicare persone in grado di risolvere problemi collettivi - ma è inutile fare le anime belle, perché non è più così".

La Repubblica va oltre: "Non è qui il caso di ricordare - ma intanto lo scrivono - la vasta casistica di cortigiani per gentile concessione del Signore di Arcore promossi alla Camera, al Senato, nelle regioni o a Strasburgo; né è opportuno soffermarsi sulla particolare predilezione del sovrano nei confronti di giovani donne la cui vita, come in una fiaba, è di colpo mutata grazie a un incontro e a un lampo di chimica con Silvione". Ma, so conclude nell'articolo, "Fascina, che da favorita cinque mesi fa è divenuta quasi regina, seguita a non parlare. Sì, certo, qualche tweet, qualche post, di recente uno abbastanza crudele contro il povero Brunetta, ma tutto scritto. La si è vista mano nella mano con l'anziano leader (circa mezzo secolo di differenza), c'è scappato pure un video con un bacio (nel sonoro, se non è un fake, si sente la voce di Cipollino Boldi che schiamazza 'la lingua! La lingua!'). Ma la voce mai". E chiaramente non è "colpevole sessismo" quello di Repubblica.