Clemente Mastella, pazza idea: "Ecco il mio numero di cellulare"

24 agosto 2022 a

a

a

L'idea folle di Clemente Mastella: dare il suo numero di telefono privato a tutti gli italiani. È lo stesso Mastella a raccontare i motivi della sua scelta come riporta l'Huffingtonpost: "Noi siamo un partito a km 0. Il mio simbolo è Mastella Noi di Centro Europeisti, ma voglio anche fare una cosa che non fa nessuno. Provate a far chiamare a un cittadino italiano un leader politico, non trova nessuno che risponda. Io rispondo direttamente, questo è il mio numero, 3355930411". Parole chiare che cambiano radicalmente la prassi della campagna elettorale. Il numero di cellulare diretto di un politico candidato forse non era mai stato "distribuito" in campagna elettorale.

"Loro? Inutili": Tommaso Cerno, il pizzino per Letta: uno tsunami sul Nazareno

E Mastella ora è con il cellulare in mano che attende le telefonate: "Chiunque in Campania, in Italia, ovunque, può chiamarmi e io rispondo, per esigenze che riguardano i problemi di natura elettorale, o i programmi elettorali, o fatti che possono riguardare attività di natura politica. Nessun leader in Italia dà il suo numero di telefono, io do il mio numero personale".

"Occhi della tigre? Un animale che...": Clemente Mastella ridicolizza Enrico Letta

Infine la profezia sul voto del 25 settembre: "Vittoria del centrodestra? Per il suicidio politico di Letta temo di sì. Si è suicidato da solo. Per competere bisogna fare come l'Ulivo dove eravamo tutti assieme appassionatamente, anche se con difficoltà di realizzazione di impianti programmatici, ma facemmo un unico programma. Qui ci sono invece programmi distonici, si tiene dentro Fratoianni e si escludono i 5 stelle, una cosa incredibile. Questo campo larghissimo - conclude - si è ridotto a un campetto nemmeno di periferia".