Morte Diogo Jota, i 2 punti oscuri: cosa proprio non torna

Tanti i punti oscuri nell'incidente che ha portato alla morte di Diogo Jota e il fratello minore. La Lamborghini Huracan verde, che vedeva a bordo i due fratelli diretti verso il nord della Spagna per prendere un traghetto direzione Regno Unito, si è schiantata vicino a Zamora e, dall'impatto, si è carbonizzata. Eppure ancora non è chiaro chi tra Diogo e André Silva fosse alla guida e neppure per quale ragione sia scoppiato lo pneumatico durante un sorpasso.

Dai primi risultati emergerebbe che la causa dell'incidente sia stato "un eccesso di velocità". La perizia della Guardia Civil è ancora "in corso" e si concentrerà in particolare sui "segni lasciati" da una delle ruote del veicolo, ma "tutto indica un eccesso di velocità rispetto al limite indicato". Il 28enne nazionale portoghese e il fratello minore, anche lui calciatore professionista nella seconda divisione portoghese, erano entrambi già deceduti all'arrivo dei soccorsi.