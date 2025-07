Jannik Sinner, "nessuna comunicazione fino a mercoledì": cresce l'angoscia

Ore d'ansia per Jannik Sinner: durante il match con Grigor Dimitrov, vinto per il ritiro del bulgaro che era in vantaggio di due set, il numero 1 al mondo ha accusato un dolore al gomito, diventato poi un vero e proprio infortunio. Il fastidio si è manifestato da subito, fin dal primo game dell’incontro. Il ragazzo di San Candido ha tenuto duro, è rimasto in campo, stava perdendo ed è stato salvato dalla provvidenza. A fine partita ha fatto sapere che il giorno successivo - oggi, martedì 8 luglio - si sarebbe sottoposto ad accertamenti.

E la risonanza magnetica è stata effettuata alle 10 ora locale, le 11 italiane, un esame fondamentale per verificare l'entità del problema. Ma l'esito della risonanza non è stato divulgato: dall'entourage di Sinner trapela che non ci saranno comunicazioni ufficiali almeno fino a mercoledì mattina. Insomma, Italia col fiato sospeso: ancora non si può escludere il ritiro del numero 1 del ranking Atp da Wimbledon. E il fatto che il silenzio sia destinato a protrarsi nelle prossime ore, per certo, non concorre a diminuire l'angoscia.