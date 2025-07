Jannik Sinner, siluro di Renzo Furlan: "Diciamoci la verità..."

Renzo Furlan, un personaggio legato al mondo del tennis che non le ha mai mandate a dire, nemmeno davanti alle telecamere. Lo ha fatto anche poche ore fa, ospite a Sky Tennis Club, quando ha scelto la via più diretta per commentare la recente apparizione televisiva di Jannik Sinner. L’altoatesino stava malamente cadendo contro Grigor Dimitrov, sotto di due set, prima dell’infortunio al pettorale del bulgaro costretto al ritiro sul più bello.

"Abbiamo visto Jannik poco brillante con un avversario che ha tenuto sempre il pallino del gioco in mano — sono le parole di Furlan — L’azzurro non è stato capace di imporre quelle accelerazioni incredibili alle quali ci aveva abituato e non aveva la solidità mentale solita. Ha fatto un passo indietro rispetto ai primi due match, siamo d'accordo. Però diciamo la verità diamo anche merito a Dimitrov che ha interpretato benissimo la partita contro Sinner oggi e ha fatto una gara straordinaria sotto tutti i punti di vista”. L’ex top-20 ha riconosciuto comunque la compostezza con cui Sinner sta affrontando settimane complicate, sottolineando la sua maturità nonostante la giovane età. “È forte, ha testa, ma in queste situazioni serve un po’ più di leggerezza e distacco. La pressione fuori dal campo può essere micidiale”.