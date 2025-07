Nick Kyrgios, "penso alla battaglia dei sessi": l'ultimo delirio

Dopo gli insulti e i finti elogi a Sinner, ecco che si palesa l'ultima spiaggia per Nick Kyrgios. Un torneo tra uomini e donne. Gli uni contro le altre. L'australiano ha infatti rivelato che lui e la tre volte campionessa del Grande Slam Aryna Sabalenka hanno in programma di organizzare quest'anno un match esibizione 'Battaglia dei sessi', con due importanti modifiche al regolamento per renderlo più difficile. Kyrgios, finalista del singolare maschile di Wimbledon e ora commentatore televisivo, è così pronto ad affrontare la tennista numero 1 al mondo.