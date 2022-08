Controcorrente, la profezia di Tremonti: "Ecco il dramma che sta arrivando"

24 agosto 2022 a

"Credo che un grande Paese come l'Italia, un Paese fondatore dal principio, non ha problemi di rapporto con l'Europa, di gradimento o non gradimento da parte dell'Europa sul voto del popolo italiano. Francamente questo lo considero fuori da ogni categoria democratica": Giulio Tremonti, intervistato da Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4, ha parlato così delle relazioni con l'Unione europea che tanto preoccupano alcuni schieramenti politici più di altri.

L'ex ministro dell'Economia, in collegamento col talk di Rete 4, è andato avanti col suo ragionamento e, in particolare, ha invitato tutti a focalizzarsi sui problemi seri che l'Italia si troverà a fronteggiare di qui a qualche settimana: "Credo che il grande problema per l'Italia sia la situazione che sta arrivando, che arriverà nei prossimi mesi".

Parlando dei programmi elettorali, poi, ha detto: "Sono sviluppati su cinque anni e hanno sempre una loro dialettica interna, una tempistica.. ma io credo che poca considerazione sia riservata al dramma che sta arrivando". Di che tipo di dramma si sta parlando? Tremonti lo ha spiegato nel dettaglio, elencando tutti i principali problemi che incombono sul Paese: "Inflazione, recessione, bollette e carrello della spesa. Segnalo che negli ultimi 10 anni la povertà è raddoppiata".