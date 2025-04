Dazi, Tremonti: "Da cosa dipende tutto"

"Con la sospensione dei dazi decisa prima negli Stati Uniti, poi in Europa, si crea, si apre una fase di certa incertezza, che più o meno, a quanto ci dicono, durerà tre mesi, 90 giorni, il periodo per l’appunto della sospensione": Giulio Tremonti, deputato di Fratelli d’Italia e presidente della commissione Affari esteri e comunitari di Montecitorio, lo ha detto al Tempo a proposito del passo indietro del presidente americano Donald Trump, che ha messo in pausa i dazi per 90 giorni per tutti tranne che per la Cina. Secondo Tremonti, dietro ci sarebbe una motivazione ben precisa: "Tutto dipende dall’enorme debito pubblico che gli Stati Uniti hanno contratto con il resto del mondo, e con il resto del mondo che fa valere sul debito pubblico degli Usa una sua posizione di forza".

Parlando dell'incontro tra Giorgia Meloni e Trump a Washington, in programma la prossima settimana per trattare sul tema dei dazi, il deputato ha detto: "La cosa certa è che la competenza istituzionale sul commercio internazionale è dell’Unione europea, spetta all’Unione europea e questo è, a mio avviso, un punto, un elemento di forza. E se a rappresentare tale punto di forza è un Paese come il nostro, come l’Italia, che lo ricordiamo è un Paese fondatore dell’Unione europea ciò potrà rivelarsi certamente utile".