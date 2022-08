Supermedia sondaggi: "Ormai è incolmabile". La clamorosa volata del centrodestra

25 agosto 2022 a

Torna, dopo la pausa estiva, la Supermedia dei sondaggi Agi/Youtrend e dipinge un quadro estremamente netto: il mese di agosto sembra aver portato ben poche novità, al netto dei "colpi di scena" che hanno portato a (ri)definire il perimetro delle coalizioni di centro e di centrosinistra. Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni e il Partito democratico guidato da Enrico Letta sono ancora "in fuga" nel loro testa a testa per la palma di primo partito, ma in termini di coalizioni, il vantaggio del centrodestra appare quasi incolmabile: 48,2 per cento contro 29,5 per cento. Un vantaggio che, a oggi, lascia presagire una vittoria a valanga del centrodestra nei collegi uninominali, e la certezza quasi matematica di una maggioranza assoluta dei seggi sia alla Camera che al Senato.

Nel dettaglio, ecco le stime di voto: Fratelli d'Italia sale al 24,3 per cento (più 0,3); il Pd cala al 22,7 per cento (meno 0,5); la Lega di Matteo Salvini è stabile al 13,4 per cento; il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte cresce di mezzo punto e si attesta al 10,9 per cento; Forza Italia di Silvio Berlusconi scende all'8,4 per cento (meno 0,2); il Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi sale al 5,9 per cento (più 1,1); Verdi/Sinistra perde lo 0,2 e si ferma al 3,4 per cento; Italexit resta stabile al 2,8 per cento; +Europa cala al 2,3 per cento (meno 0,3); Nci-Udc si attesta al 2,2 per cento (più 0,4) e Ipf-Impegno civico di Luigi Di Maio è all'1,1 per cento (meno 0,4).