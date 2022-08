Silvio Berlusconi, altri 4 addii: "Non ci sono le condizioni per continuare", chi lascia

25 agosto 2022 a

a

a

Nuovi addii in Forza Italia. "Di fronte a questo silenzio, che rende ancora più incomprensibile quanto accaduto, riteniamo che non ci siano più le condizioni di agibilità politica per continuare a militare in Forza Italia", ha fatto sapere il deputato e coordinatore provinciale di FI a Caserta Carlo Sarro, parlando anche a nome dell’ex coordinatore regionale del partito in Campania Domenico De Siano, del coordinatore provinciale di Napoli e deputato uscente Antonio Pentangelo e della deputata uscente Marzia Ferraioli.

I quattro hanno deciso di lasciare il partito dopo le decisioni prese dagli azzurri per le elezioni. Dopo l’avvio del nuovo corso di Forza Italia in Campania, come riporta l'Agi, Sarro e compagni sono stati esclusi dalle liste per le Politiche del 25 settembre. "Non è un problema di prese di posizione personali, non condividiamo il metodo, che è stato diverso da quello adottato cinque anni fa", ha spiegato De Siano, che ha confermato, assieme a Pentangelo, di voler lasciare il partito.

"Nella precedente tornata noi coinvolgemmo il territorio, i coordinamenti provinciali, i parlamentari uscenti e garantimmo al territorio la rappresentatività - ha continuato l'ormai ex azzurro -. Leggendo i candidati di queste liste, questa volta questo lavoro non è stato fatto".