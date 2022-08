Giorgia Meloni, "come devi morire": sinistra muta davanti agli insulti

27 agosto 2022 a

Giorgia Meloni fa tanta paura a sinistra. Normale che sia così, dato che Fratelli d’Italia è dato da tutti i sondaggi come primo partito alle prossime elezioni del 25 settembre, con il centrodestra che sembra destinato a far registrare una grande vittoria. E allora agli avversari della Meloni non resta che tentare di demonizzarla, con scarsissimi risultati a livello politico.

L’unico risultato ottenuto da chi cerca di accreditare la leader di Fdi come “fascista” è una valanga di commenti beceri e stracolmi di odio indirizzati nei suoi confronti. La Meloni ha fatto un “collage” di alcuni dei messaggi più brutti che ha ricevuto: c’è di tutto, anche un fotomontaggio della leader di Fdi appesa a testa in giù al posto di Mussolini. “Spero di vedere Giorgia a piazzale Loreto - si legge - con tutto il cuore. Lei e tutti i suoi elettori. Femmina di me***”. Poi c’è tutta una raccolta di insulti beceri: “Ma sta Meloni è proprio una putt***”, “Meloni muori, infame, sparategli, appesa a testa in giù”.

“La sinistra sta costruendo una delle peggiori campagne elettorali di sempre - ha commentato la leader di Fdi - evitando i programmi e impegnandosi solo ed esclusivamente nel dipingerci come mostri. E si sa, quando fai di tutto per provare a creare il mostro, poi qualcuno ti crede e il clima inizia a diventare questo. Vediamo se la sinistra - che accusa noi di “seminare odio” - prenderà le distanze dalle continue minacce (di cui ho riportato solo qualche commento degli ultimi giorni) generate dalla loro campagna di demonizzazione contro di noi”.